بن بوزيد للسفير الصيني : نولي " أهمية بالغة" لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، لدى استقباله سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي ييانه، "الأهمية البالغة" التي توليها الجزائر لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بن بوزيد ذكر، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة وحضره الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات اسماعيل مصباح وإطارات الإدارة المركزية، بتوصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضرورة "اقتناء اللقاح في أقرب الآجال"، كما استفسر عن "المضمون العلمي للقاح ونسبة نجاعته وشروط تأمينه لدى المخابر الصينية التي تعتبر من أكبر المخابر العالمية".

وبذات المناسبة، أشاد السفير الصيني بمستوى التعاون "المثمر والمتميز" بين البلدين، مشيرا الى أن اللقاح سيكون متوفرا في السوق الدولية في "أقرب الآجال".

وفي الأخير، اتفق الطرفان على تنظيم "لقاءات تشاورية تقنية في الأيام القليلة القادمة".

وأشار البيان الى أن هذا اللقاء يندرج ضمن اللقاءات التي يجريها وزير الصحة مع سفراء بعض الدول المنتجة للقاح المضاد لكوفيد-19، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا الفيروس.