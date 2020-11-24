نفط : ارتفاع أسعار برنت الى 45ر46 دولار للبرميل

كشفت بيانات التداول النفطية، صباح الثلاثاء، عن ارتفاع ملحوظ مسجلة أعلى مستويات لها منذ شهر مارس الماضي، نتيجة توصل دول العالم إلى لقاح لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحسب هذه البيانات النفطية ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر فبراير برنت بحر الشمال بنسبة 0.89% إلى 46.45 دولارذا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير بنسبة 0.89% إلى 46.47 دولارذا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير للنفط الخام WTI بنسبة 0.98% إلى 43.48 دولارذا للبرميل.

وقال ستيفن إينيس كبير المحللين الاستراتيجيين في أكسي إن التقدم في تطوير اللقاح وتوزيعه يقلل المخاطر على أسواق النفط.

وأعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، أمس الاثنين، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي طورته بالتعاون مع شركة أسترازينكا، أظهر فاعلية متوسطة تصل إلى 70.4% عند دمج بيانات اثنين من التجارب، حيث وصلت نتيجة تجربة إلى 90% وأخرى 62%.