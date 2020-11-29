﻿ الجيش الصحراوي يواصل قصفه لمواقع القوات المغربية

واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، لليوم السابع عشر على التوالي، هجوماته ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربي بجدار الذل والعار، بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الصحراوية.

واستنادا لبيان الدفاع الصحراوية فقد شهد نهار أمس السبت وصباح اليوم الاحد تنفيذ الجيش الصحراوي لهجمات ضد معاقل جنود الاحتلال المتخندقين داخل جدار العار.

واستهدف مقاتلو الجيش الصحراوي بقصفين متتالين أمس السبت نقاط تمركز القوات المغربية بمنطقة روس السبطي بقطاعي المحبس والفرسية.

كما تم قصف قوات الاحتلال المتمركزة في كل من منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة و منطقة ألفيعيين بقطاع الفرسية وايضا بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس.

ويضيف البيان ان مواقع جنود الاحتلال المغربي بمنطقة أم أدكن بقطاع البكاري وأخرى بمنطقة الشيظمية بقطاع المحبس تعرضت اليوم الاحد للقصف.

الى جانب ذلك تم اليوم استهداف تخندقات جنود الاحتلال في منطقة حفرة إشياف بقطاع البكاري.

تجدر الإشارة، إلى أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي يشن هجمات مكثفة يومية على طول مواقع وتخندقات القوات المغربية منذ إقدام الاحتلال على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين الصحراويين العزل، الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غير الشرعية.

المصدر : وأج