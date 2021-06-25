﻿ الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة و مركزة ضد جنود الاحتلال المغربي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي 4 هجمات جديدة و مركزة استهدفت جحور وتخندقات قوات الاحتلال المغربي في قطاعات "المحبس" و"البكاري"، حسب البيان العسكري رقم 225 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و قال البيان -الذي أوردته وكالة الانباء الاصحراوية (واص) ، أن قوات الجيش الصحراوي قصفت خلال يوم أمس الخميس، تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أم الدكن بقطاع البكاري، و منطقة أكويرة ولد بلال بقطاع المحبس" أما اليوم الجمعة - يضيف البيان-،"فقد قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس السبطي بقطاع المحبس، وقصف مكثف استهدف منطقة اودي الظمران قطاع المحبس".

وتستمر هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي الاقحاح مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات على طول الجدار الرملي (جدار الدل و العار).