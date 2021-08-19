﻿ الجيش الصحراوي يكثف هجماته ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي

كثف مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي، اليوم الخميس، هجماته ضد تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال المغربي المتواجدة على طول الجدار الرملي ( جدار الذل والعار)، ما خلف هلعا ورعبا وسط جنود الاحتلال،حسب البلاغ العسكري رقم 281 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

وجاء في البيان، '"شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة مركزة استهدفوا من خلالها تخندقات وقواعد اسناد لجنود الاحتلال المغربي.

وابرز ذات البيان، أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي استهدفت قاعدة الإسناد لقوات الاحتلال الموجودة بكلب النص بقطاع أوسرد، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، مخلفة هلع وارتباك وسط جنود الاحتلال.

كما ركزت مفارز أخرى، يضيف البيان، قصفها على تمركزات قوات الاحتلال بمنطقتي أكويرة ولد أبلال و أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس .

و حسب البيان، تواصل وحدات جيش التحرير الشعبي تكثيف هجماتها ، مركزة على تمركزات وتخندقات جنود الاحتلال المتواجدة على طول جدار الرملي، وذلك منذ خرق اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع سنة 1991 برعاية اممية، نتيجة اعتداء قوات القمع المغربية على متظاهرين صحراويين بالثغرة غير الشرعية بالكركرات في 13 نوفمبر 2020 .