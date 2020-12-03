أندي ديلور يصاب مجددا بفيروس كورونا

تعرض الدولي الجزائري أندي ديلور حطاب لاعب نادي مونبولييه الفرنسي، هذا الخميس، للإصابة من جديد بفيروس كورونا ما سيحرمه من مواجهة فريق باريس سان جيرمان السبت القادم في إطار الجولة 13 من بطولة الرابطة الأولى الفرنسية.

وفي تغريدة على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر)، كشف "الوحش" عن شعوره بأعراض كورونا منذ االإثنين الماضي، وأشار الدولي الجزائري، أنّ نتنائج الفحوص أتت إيجابية للمرة الثانية في غضون 3 أشهر..

وعبّر أندي ديلور، عن أسفه الشديد لتضييعه قمة "البي أس جي"، وهو الأمر الذي سيفتقده كثيرًا، على حد تعبيره.

وستضع إصابة "الغجري" بفيروس كورونا المدرب ميشيل دير زاكاريان في وضع حرج، خاصة أنه يعتبر هداف التشكيلة ب 6 توقيعات.

وبعد مرور 12 جولة، يحتل نادي مونبلييه حاليًا المرتبة الثانية برفقة كل من ليل، أولمبيك ليون وموناكو برصيد 23 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد باريس سان جيرمان.