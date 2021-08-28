الجزائري أندي ديلور ينضم رسميا إلى أولمبيك نيس

انضم المهاجم الدولي الجزائري، أندي ديلور، رسميا إلى نادي أولمبيك نيس، قادما من نادي مونبيلييه، وفق ما أعلنه اليوم السبت، الفريق "الآزوري" الناشط ببطولة الرابطة الفرنسية المحترفة الأولى لكرة القدم "ليغ 1".

وأشار المصدر ذاته ، أن الناديين اتفقا على جميع تفاصيل إتمام الصفقة، بقيمة مالية تقدر بين 8 و 10 ملايين يورو. وسيتم تقديم لاعب "الخضر" إلى وسائل الإعلام الدولية بعد فترة النافذة الدولية.

وبهذا، يحط ديلور (29 سنة) -الذي كان يحمل شارة قيادة فريقه مونبيلييه- الرحال بأولمبيك نيس، بعدما كان محل اهتمام عدة أندية على غرار أولمبيك مارسيليا.

وخاض أندي ديلور 106 مقابلة بقميص نادي مونبيلييه، حيث سجل 47 هداف وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ويتميز بطل أمم إفريقيا-2019 مع "الخضر" ببنية مرفولوجية قوية، يتحرك جيدا فوق الميدان ويتمتع بضربات رأسية فعالة، حيث سيلتحق ديلور بفريق أولمبيك نيس، الذي يضم مواطنية يوسف عطال و هشام بوداوي.

ويلعب أندي ديلور في قسم النخبة منذ 10 سنوات، حينما استهل مشواره الاحترافي بألوان نادي أجاكسيو، الذي تكون في أصنافه.

وظهر أندي ديلور للجماهير مع نادي تور في الدرجة الثانية الفرنسية، قبل يتنقل إلى نادي ويغان الإنجليزي، كما لعب أيضا بألوان أندية نيم، ميتز، كان و تولوز في فرنسا، ناهيك عن تجربة في المكسيك مع نادي نمور مونتيري، قبل أن يبرز بقميص نادي مونبيلييه، القريب من مدينة سات، مسقط رأسه.

وكان مهاجم "الخضر" قد سجل هدفًا في مباراة فريقه الأخيرة ضد لوريان التي انتهت بفوز مونبلييه بنتيجة 3-1، وودع جماهير فريقه في المدرجات والدموع في عينيه.

ويتواجد أندي ديلور، ضمن قائمة مدرب المنتخب الجزائري، جمال بلماضي، التي تتشكل من 25 لاعبا، لخوض المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني ضمن الدور الثاني لتصفيات مونديال 2022 (المجموعة الأولى)، أمام جيبوتي بالبليدة (الجزائر) وبوركينا فاسو بمراكش (المغرب) يومي 2 و 7 من شهر سبتمبر على التوالي.