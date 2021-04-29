جائزة "مارك فيفيان فوي2021": أندي دولور في القائمة النهائية

اختير المهاجم الدولي الجزائري لنادي مونبيليي الفرنسي، أندي ديلور، في القائمة النهائية للاعبين المرشحين لنيل جائزة "مارك فيفيان فوي" للموسم الكروي 2020-2021 لأحسن لاعب إفريقي في الرابطة الفرنسية لكرة القدم، التي تقدمها كل من إذاعة "أر أف إي" و قناة "فرانس 24".

وعلى غرار بطل إفريقيا مع "الخضر" في 2019، ضمت القائمة لاعبين اثنين آخرين، اللذين اختارتهما مجموعة من الصحفيين ويتعلق الأمر بمهاجم منتخب زيمبابوي ونادي اولمبيك ليون، تينو كاديويري والوسط الهجومي لنادي لونس غاييل كاكوتا، حسبما أوردته إذاعة "ار اف اي" اليوم الخميس على موقعها الرسمي.

كما شهدت القائمة الأولية التي ضمت 11 إسما، لاعبين جزائريين آخرين وهما ثنائي ميتز الحارس الكسندر أوكيدجة وفريد بولاية.

ومنذ تأسيس هذه الجائزة قبل 13 عاما، لم يتم اختيار أي لاعب جزائري في قائمة المرشحين، وفق ما أفاد به المصدر ذاته.

وسيتم الكشف عن اسم الفائز بالجائزة قبل الجولة ما قبل الأخيرة المقررة يوم 17 ماي المقبل، علما أن آخر لاعب توج بها هو فيكتور أوشيمين من نيجيريا، لاعب ليل سابقا والمتنقل الصائفة الماضية إلى نابولي الايطالي.

اللاعبون المتوجون في الطبعات السابقة:

2009: مروان الشماخ (المغرب)

2010: جيرفينيو (كوت ديفوار)

2011 : جيرفينيو (كوت ديفوار)

2012: يونس بلهندة (المغرب)

2013: بيير ايمريك اوباميانغ (الغابون)

2014: فانسون اينييما (نيجيريا)

2015: أندري اييو (غانا)

2016: سفيان بوفال (المغرب)

2017: جون ميشال سيري (كوت ديفوار)

2018: كارل توكو ايكامبي (الكامرون)

2019: نيكولا بيبي (كوت ديفوار)

2020: فيكتور اوشيمين (نيجيريا)