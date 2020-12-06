فتح خط جوي جديد قريبا بين مشرية و قسنطينة

تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية فتح "في القريب" خط جوي جديد يربط بين مطاري مشرية (ولاية النعامة) وقسنطينة, حسب ما علم اليوم الأحد بمشرية من المدير الجهوي لوهران لذات الشركة طلحاوي عثمان.

وأوضح السيد طلحاوي للصحافة بعد استقبال رحلة وهران-مشرية ضمن استنئاف الرحلات الجوية الداخلية أن "المديرية العامة للشركة بصدد تنفيذ دراسة حول الجوانب الاقتصادية والتجارية لفتح في القريب لعدد من الخطوط الداخلية عبر مطارات الوطن استجابة لتطلعات الزبائن بعد رفع تعليق الرحلات الذي فرض بسبب الجائحة ومن بينها خط مشرية-قسنطينة الذي يطالب به المواطنون والسلطات الولائية".

ومن جهته أكد والي النعامة, إيدير مدباب, "أن مطار الشيخ بوعمامة بمشرية يتوفر على كل المقاييس و الشروط الضرورية لبرمجة وزيادة رحلات جوية داخلية جديدة وهي رغبة ملحة عبر عنها المواطنون للالتحاق بالمناطق البعيدة و خصوصا بشرق الوطن, كون هذه الوسيلة مريحة وتمكنهم من ربح الوقت علاوة على مساهمتها في إنعاش حركية الاستثمار والسياحة ".

المصدر : وأج