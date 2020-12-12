كوفيد-19: 517 إصابة جديدة و9 وفيات خلال ال 24 الأخيرة

سجلت 517 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 9 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة, فيما تماثل 438 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 91638 من بينها 517 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 2ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 60028 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2584 حسب السيد فورار، الذي أفاد كذلك بأن 42 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن 11 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 16 ولاية أخرى 10 حالات فأكثر.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.