الجيش الصحراوي يواصل هجماته ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي

واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي، لليوم الثلاثين على التوالي، هجماته المركزة على معاقل ونقاط تمركز قوات الاحتلال المغربي بمنطقة الكركرات، حسب البلاغ العسكري رقم 30 الصادر اليوم السبت عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

واوضح البيان انه "خلال ليلية البارحة، تحولت حفر جنود العدو إلى أهداف مباشرة لضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، والذي واصل نهار اليوم دك معاقل الغزاة محولا نقاط تمركزهم إلى حفر ملتهبة بفعل القصف اليومي".

وأضاف البيان أنه "قد شهد صباح هذا اليوم تنفيذ هجومات عنيفة إستهدفت تمركز القوات المغربية في غرب فدرة لغراب بقطاع حوزة".

و قصف الجيش الصحراوي "قواعد جنود الإحتلال اليوم السبت في منطقة أمكلي النبكة بقطاع آمكلا و قصف مكثف إستهدف جحور القوات المغربية ايضا في منطقة أسويحة الشرقية بقطاع المحبس".هذا وتعرضت منطقة أم لكطة بقطاع المحبس لقصف عنيف مستهدفا مواقع الجنود المغاربة".

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة مواقع جنود الإحتلال الذين تكبدوا خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي العسكري الفاصل، يضيف البيان.

وكانت القوات العسكرية المغربية قد شنت في 13 نوفمبر الماضي عدوانا على المتظاهرين السلميين الصحراويين في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، في نقض صارخ لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع برعاية الامم المتحدة بين البوليساريو والمغرب في 1991، مما دفع بالجيش الصحراوي الى تقرير استئناف الكفاح المسلح للدفاع والذود عن النفس والارض.