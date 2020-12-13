رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر قوية ولن تتزعزع ويسدي تعليمات للتكفل بمناطق الظل في الشتاء

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إن الجزائر قوية وأقوى مما يظنه البعض مؤكدا أن بلادنا لن تتزعزع وأن ما يجري من أحداث سياسية كان متوقعا .

وفي فيديو نشر على حسابه الشخصي في تويتر أشار رئيس الجمهورية إلى أن الحياة الاقتصادية تسير بوتيرة عادية مبرزا أن ميزانية 2020 تبين اننا نسير في النهج المسطروالذي يعفي أصحاب الدخل الضعيف من ضرائب جديدة مثمنا المجهودات المبذولة في مكافحة فيروس كورونا .

رئيس الجمهورية يوصي بالتكفل بمناطق الظل في فصل الشتاء

وأصى رئيس الجمهورية عبر فيديو أخر وزير الداخلية و الجماعات المحلية و كذا الولاة للتكفل بمناطق الظل بعد سقوط كميات هامة من الامطار و الثلوج مؤخرا وذلك بغرض توفير النقل المدرسي و الوجبات الساخنة ليتمنى في الاخير العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.