قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: تشيلسي يصطدم بأتلتيكو ومواجهة نارية لبرشلونة

أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت هذا الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين ناريتين، فيما جاءت بقية المباريات متوازنة نوعًا ما.

وأوقعت القرعة تشيلسي في مواجهة أتلتيكو مدريد، كما حملت صدامًا ناريًا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان وصيف النسخة الماضية من البطولة. ويلعب بايرن ميونخ حامل اللقب أمام لاتسيو، فيما يلتقي ريال مدريد نظيره أتالانتا.

وستجرى مباريات ذهاب دور الثمن نهائي على مدار 4 أيام متفرقة، وهي 16، 17، 23 و24 فيفري 2021. أما جولة الإياب، فسوف تقام أيام 9، 10، 16 و17 مارس 2021.

وبعد إسدال الستار على ثمن النهائي، سيجري يويفا قرعة الأدوار التالية بداية من ربع النهائي حتى المباراة النهائية، يوم 19 مارس 2021.

نتيجة القرعة:

بوروسيا مونشنغلادباخ- مانشستر سيتي

لاتسيو- بايرن ميونخ

أتلتيكو مدريد- تشيلسي

لايبزيغ- ليفربول

بورتو- يوفنتوس

برشلونة- باريس سان جيرمان

إشبيلية- دورتموند

أتالانتا- ريال مدريد