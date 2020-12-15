الوزير الأول يعطي من المسيلة إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021

أعطى الوزير الأول, عبد العزيز جراد, في مستهل زيارة العمل والتفقد التي تقوده إلى ولاية المسيلة هذا الثلاثاء إشارة انطلاق السنة الجامعية 2020-2021 بالقطب الجامعي التابع لجامعة محمد بوضياف بالولاية.

وتميز الدخول الجامعي الجديد بالمسيلة باستلام 2000 مقعد بيداغوجي تابع لمعهد التربية البدنية والرياضية, الذي أطلق عليه بالمناسبة اسم المجاهد الراحل عبد المجيد علاهم (1934-1996).

وقد استمع الوزير الأول إلى عرض حول "مرجع التوافق بين التكوين والمهن الجامعية" ببهو القطب الجامعي فضلا عن زيارة فضاء عمل جماعي لحاملي الأفكار المبتكرة وآخر حول رقمنة النشاطات البيداغوجية والحوكمة.

ويحضر السيد جراد التوقيع على اتفاقية إطار بين جامعة محمد بوضياف وولاية المسيلة حول مساهمة الجامعة في تحسين تسيير الشأن العام المحلي.

وتستقبل جامعة المسيلة بمناسبة الدخول الجامعي الجديد, زهاء 35 ألف طالب من بينهم أزيد من 7 آلاف طالب جديد.

وحسب البطاقة التقنية لمشروع معهد التربية البدنية والرياضية, يرتقب استلام منشآت أخرى تابعة لذات المعهد من بينها مسبح أولمبي وملاعب للرياضات الجماعية.

ويرافق الوزير الأول في زيارة العمل إلى ولاية المسيلة وزراء كل من الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, والتعليم العالي والبحث العلمي, عبد الباقي بن زيان ووزير السكن والعمران والمدينة, كمال ناصري, ومستشار رئيس الجمهورية, عبد الحفيظ علاهم.