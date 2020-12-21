الرئيس تبون يأمر باختيار اللقاح الأنسب فورا والشروع في عملية التلقيح ابتداء من جانفي المقبل

أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، أوامر للوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بأن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل.

وكتب الرئيس تبون على صفحته الرسمية عبر تويتر: "لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021".