الرئيس تبون يأمر باختيار اللقاح الأنسب فورا والشروع في عملية التلقيح ابتداء من جانفي المقبل

20/12/2020 - 19:56

أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، أوامر للوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بأن يترأس "فورا" اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19 والشروع في عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي المقبل.

وكتب الرئيس تبون على صفحته الرسمية عبر تويتر: "لقد أصدرت أوامر للسيد الوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد-19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي 2021".

وسوم:

الجزائر, سياسة, صحة

طالع ايضاً

الرئيس تبون يعزي عائلة الفقيد المجاهد عبد الرحمان خان
السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها لتماثل الرئيس تبون للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا...
الرئيس تبون يتلقى برقيات اطمئنان وتمنيات بالشفاء العاجل من قادة دول شقيقة وصديقة
الرئيس تبون يتوجه بجزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية