الحماية المدنية بالبليدة: إطلاق تطبيق "ألو حماية" لتحديد و تسهيل اتصالات النجدة

أعلن المكلف بالاعلام بالحماية المدنية لولاية البليدة، الملازم الأول عادل زغمي أن المديرية تستعد لاطلاق تطبيق بغرض تسهيل اتصالات النجدة عبر الرقم 1021 تحت اسم " ألو حماية" Allo Himaya،و هو الآن حيز التجربة العملية.

وفي تسجيل للقناة الأولى أكد زغمي، أن التطبيق سهل التحميل على الهواتف النقالة و يعمل على كافة أنظمة الأندرويد، كما يسمح بالاتصال الهاتفي المباشر عبر خط النجدة أو إرسال رسائل نصية للنجدة عبر إدخال معلومات حول نوعية الحادث و معلومات تفصيلية كمكان التدخل و عدد الجرحى و حتى حالة الطريق أو الحريق و بالتالي التسريع في وتيرة التدخل لإسعاف الضحايا.

وبحسب زغمي، يحدد التطبيق رقم المتصل وموقعه وبفضله يمكن التأكد من صحة بلاغ النجدة، كما يستطيع مستعمل تطبيق " ألو حماية" إضافة موقعه أو موقع الخطر لتسهيل عملية تحديد قطاع التدخل و إرسال النجدات في الوقت المناسب.

ووفق الملازم زغمي حددت فترة تجربة التطبيق بـ 10 أيام على مستوى إقليم البليدة،وسيتمكن المواطن من تحميل النسخة النهائية بداية سنة 2021، على أن يغطي في البداية 5 ولايات قبل تعميمه على باقي أنحاء الوطن على المدى المتوسط.

المصدر : الإذاعة الجزائرية