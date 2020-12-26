زاوية كرزاز ببشار تستنكر تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني

استنكرت زاوية كرزاز بولاية بشارهذا السبت "بكل شدة وحزم" تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني واصفة إياه ب"العمل المخزي" و"الخطوة غير المقبولة من كل من له ذرة حب في الله ورسوله والاسلام".

وفي بيان وقعه شيخ الزاوية عبد اللي أمحمد جاء فيه : "لم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن يقبل المغرب الشقيق على مثل هذا العمل المخزي والتطبيع المنبوذ مع الكيان الصهيوني اليهودي أعداء الله والرسول والاسلام والانسانية جمعاء.

ولقد فوجئنا برئيس لجنة القدس الشريف وهو يقوم بهذه الخطوة غير المقبولة من كل من له ذرة حب في الله ورسوله والاسلام".

وعليه "فإننا نستنكر بكل شدة وبكل حزم وإيمان هذا العمل والتطبيع الفاشل والمخزي وأتمنى من الله أن يعودوا إلى رشدهم وجادة الصواب وعتق الشعب المغربي الشقيق".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية