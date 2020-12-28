كأس الكونفدرالية الإفريقية: وفاق سطيف يتأهل إلى الدور الـ16 مكرر على البساط الأخضر

تلقت إدارة نادي وفاق سطيف, مراسلة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف", مفادها أن الفريق تأهل رسميا على البساط الأخصر إلى الدور السادس الـ 16 مكرر من منافسة كأس الكونفدرالية القارية, وفق البيان الذي نشره "الوفاق" الاثنين, عبر صفحته الرسمية على فايسبوك.

وجاء في البيان ما يلي : "تلقت إدارة وفاق سطيف الاثنين مراسلة من الهيئة القارية, مفادها أن الوفاق تأهل رسميا للدور السادس الـ16 مكرر. بعد إقصاء فريق النهضة التشادي على خلفية التقرير الذي رفعه محافظ اللقاء, والذي أكد فيه أن ممثل الجزائر حضر إلى الملعب رفقة الحكام لكن أبواب الملعب كانت موصدة, وبالتالي إعلان الوفاق فائزا على البساط من قبل لجنة المنافسات".

وتم إلغاء هذا اللقاء لحساب الدور الثاني التمهيدي (ذهاب) لكأس الكونفدرالية الإفريقية, بسبب نزاع بين الاتحادية التشادية و وزارة الرياضة التشادية.

وسيتعرف المتصدر الحالي للبطولة الجزائرية على منافسه خلال الدور الـ16 مكرر, أثناء سحب عملية القرعة المقرر تنظيمها يوم 8 جانفي 2021 بالقاهرة (مصر).

للإشارة فإن الممثل الثاني للكرة الجزائرية في هذه المنافسة القارية, شبيبة القبائل, تغلب عشية الثلاثاء الفارط بنيامي على اتحاد الدرك (النيجر) بنتيجة

(2-1), وستلعب مقابلة العودة يوم 5 أو 6 جانفي 2021.