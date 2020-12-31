الخطوط الجوية الجزائرية: أكثر من 1500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الجاري

سجلت الخطوط الجوية الجزائرية أزيد من 1.500 رحلة داخلية منذ 6 ديسمبر الجاري إلى هذا اليوم, حيث نقلت 65.468 مسافر نحو مختلف الوجهات, حسبما علم الخميس لدى الشركة الوطنية.

و في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية, قال المكلف بالإعلام للخطوط الجوية الجزائرية, أمين أندلسي, إن "قسم الرحلات الداخلية قد برمج, خلال الفترة الممتدة من 6 الى 31 ديسمبر الجاري 1.578 رحلة داخلية نحو مختلف الوجهات بمعدل 440 رحلة في الأسبوع", مشيرا إلى "ارتفاع عدد الرحلات مع مرور الأسابيع حسب الطلب".

و أوضح المسؤول ان كل الوجهات كانت تلاقي إقبالا كبيرا, كاشفا عن تسجيل طلب كبير خلال الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر بخصوص كل الرحلات نحو جنوب البلد على غرار تمنراست و ادرار و ورقلة و بسكرة.

و دفعت هذه الرغبة المتزايدة للسفر نحو الجنوب الجزائري الشركة الوطنية إلى رفع إمكانياتها فيما يخص عدد المقاعد و الطائرات المخصصة لهذه المنطقة التي تلقى إقبالا كبيرا خلال الفترة الشتوية و حفلات رأس السنة, يضيف المسؤول.

و بخصوص نسبة شغل المقاعد, أوضح أندلسي أنها بعيدة جدا عن الأرقام المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2019, واصفا إياها (النسبة) "بالمعتبرة" نظرا للازمة الصحية التي أثرت على النقل الجوي عبر العالم كله.

و في المقابل, أكد المتحدث أن الخطوط الجوية الجزائرية تقترح دوما قدرات استيعاب اكبر فيما يخص المقاعد و هذا من اجل تفادي الازدحام على مستوى المطارات, مما سيساهم, يضيف المسؤول, في ضمان احترام البروتوكول الصحي.

و أوضح أندلسي في هذا الصدد أن الحصيلة الأولى حول احترام البروتوكول الصحي المعتمد من طرف الشركة الوطنية كانت "ايجابية" و انه لم يتم تسجيل اي حادث في هذا الشأن.

و أشار إلى أن الركاب يتبعون حرفيا التعليمات التي تقدمها لهم الخطوط الجوية و كذا شركائها (الشرطة, الجمارك, مؤسسة تسيير المطارات...), مشددا في المقابل على ضرورة تحلي المواطنين باليقظة نظرا لان الفيروس لا يزال متواجدا.

و استؤنفت الرحلات الداخلية لنقل المسافرين, التي تم تعليقها منذ يوم 19 مارس الفارط, في ال6 من شهر ديسمبر الجاري في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي.

و يخص هذا الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية كمرحلة أولى 100 بالمائة من الرحلات من و إلى ولايات جنوب البلد و كذا 50 بالمائة من الرحلات نحو ولايات شمال الوطن.