تيارت: هلاك أربعة أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء الاختناق بالغاز

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيارت هذا الثلاثاء عن هلاك أربعة أشخاص وأصيب 13 آخرون جراء الاختناق بالغاز في ثلاثة حوادث متفرقة سجلت بولاية تيارت في ظرف أقل من 24ساعة .

وأوضح بيان للمديرية أن أعوان الحماية المدنية تدخلوا اليوم الثلاثاء لنقل أربع جثث لأشخاص من عائلة واحدة هلكوا بسبب اختناقهم بالغاز المحروق المنبعث من مدفأة بشقة بحي الزمالة ببلدية تيارت إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "يوسف دامرجي".

كما تم إنقاذ شخصين آخرين ليلة أمس الاثنين بحي 248 مسكن بذات المدينة ، حيث كانا يعانيان من أعراض بداية الاختناق جراء استنشاقهم للغاز المحروق المنبعث من مدفأة.

ومن جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية أمس الاثنين لإنقاذ 11 شخصا من نفس العائلة كانت لديهم أعراض بداية اختناق جراء استنشاقهم للغاز المحروق المنبعث من مسخن الحمام بمنزل بعاصمة الولاية ، حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية بعين المكان وتم إجلائهم إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى "يوسف دمرجي"لتيارت.