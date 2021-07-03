وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي الكربون بالقبة في العاصمة

لقي خمسة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم بحي المنظر الجميل ببلدية القبة بالعاصمة، بسبب تعرضهم للاختناق بغاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام ، حسبما علم هذا السبت عن مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر.

و أوضح الملازم الاول بن خلف الله خالد المكلف بالاعلام لدى المديرية الولائية، في أن مصالح الحماية المدنية سجلت عشية الجمعة،حادثا مأساويا تمثل في وفاة خمسة (05) أشخاص من عائلة واحدة بعد تعرضهم للاختناق بغاز أحادي الكربون المتسرب من مسخن الحمام بمسكنهم العائلي.

و يتعلق الأمر بالأب 52 سنة، و زوجته البالغة من العمر 51 سنة، و أبنائهم الثلاث من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 13 و 21 سنة.

و تم نقل الضحايا من قبل أعوان الحماية المدنية الى مصلحة حفظ الجثث بالعالية، فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في هذه الواقعة.

و ذكر المتحدث بضرورة توخي الحذر و الحيطة من مثل هذه الحوادث، مجددا الدعوة للمواطنين من أجل اتباع قواعد السلامة و احترام المقاييس الأمنية لدى استعمال التجهيزات التي تعمل بالغاز و مراقبتها الدورية تفاديا لحوادث مشابهة.