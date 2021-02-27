سكيكدة : إنقاذ 11 شخصا بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون

﻿تمكن عناصر الحماية المدنية من إنقاذ حياة 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين سنة واحدة (1) و 52 سنة هذا السبت بعد استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بمنزلهم الكائن بحي 700 سكن بوسط مدينة سكيكدة، حسب ما علم من المديرية الولائية لذات السلك النظامي.

وأوضح المصدر أن إسعافات الحماية المدنية لولاية سكيكدة المتمثلة في الوحدة الرئيسية قد تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى سكيكدة.

وحسب المصدر ذاته ، فإن امرأتين كانتا في حالة إغماء فيما كانت تعاني أخرى من صعوبة في التنفس، مشيرا إلى أن الباقي أسعفوا في الوقت المناسب.

للإشارة، فقد سخرت الحماية المدنية لأجل ذلك شاحنة و سيارتي إسعاف.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية