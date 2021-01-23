هلاك شخصين و تسجيل 21 حالة اختناق بالغاز في 48 ساعة

أودى غاز أحادي أكسيد الكربون، خلال 48 ساعة الأخيرة، بحياة شخصين و تسبب في 21 حالة اختناق، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، السبت، في حصيلة لها.

فخلال الفترة الممتدة من 21 إلى 23 يناير الجاري (على الساعة الثامنة صباحا)، قامت مصالح الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية لـ21 شخص مختنقين لاستنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مختلف وسائل التدفئة ومسخنات الحمام في العديد من ولايات الوطن، كما تدخلت ببسكرة لتحويل شخصين يبلغان من العمر 32 سنة و 24 سنة إلى مستشفى أولاد جلال، لقيا حتفهما بعد تسممهما بنفس الغاز.

ومن جهة أخرى، أحصت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة ذاتها، 268 تدخلا من أجل حوادث مرور وقعت على مستوى عدة ولايات، خلفت وفاة 03 أشخاص وإصابة 298 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي سياق مغاير، تدخل غطاسو الحماية المدنية لولاية مستغانم بعد انقلاب قارب صيد بشاطئ سداوة ببلدية سيدي لخضر، أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بضيق في التنفس.

كما قام عناصر الحماية المدنية، على صعيد آخر، بإخماد 09 حرائق حضرية، صناعية و أخرى مختلفة بكل من غليزان، البليدة، المدية، سيدي بلعباس، قسنطينة، وهران، سطيف، بومرداس و ورقلة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس (كوفيد-19)، فقد تم إحصاء 103 عملية تحسيس عبر 17 ولايات (68 بلدية)، قامت بها وحدات الحماية المدنية لفائدة المواطنين، من أجل حثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي و التباعد الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت ذات الوحدات بـ91 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (47 بلدية)، شملت منشآت وهياكل عمومية وخاصة والمجمعات السكنية والشوارع، حيث تم تخصيص 417 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 79 سيارة إسعاف و 46 شاحنة إطفاء لهاتين العمليتين، يوضح المصدر ذاته.