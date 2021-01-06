رابطة الأبطال الافريقية: فوز شباب بلوزداد أمام مضيفه غور ماهيا الكيني 2-1

تأهل فريق شباب بلوزداد الي دور المجموعات لرابطة أبطال افريقيا لكرة القدم، عقب فوزه المتجدد الأربعاء بنيروبي، على حساب مضيفه غور ماهيا الكيني 2-1 (الشوط الأول: 0-1) ضمن اياب الدور التمهيدي الثاني من المنافسة القارية.

وتقدم أصحاب الديار في النتيجة عبر اللاعب جيليس وليموينغي في الدقيقة ال23، قبل أن يعدل أمير سعيود الكفة في الدقيقة ال78.

بعدها بست دقائق ، تمكن اللاعب بلحران من إضافة الهدف الثاني لأبناء العقيبة.

وكان الشباب قد فاز في لقاء الذهاب الذى جرى بملعب 5 جويلية (الجزائر) بنتيجة ثقيلة (6-0).

وسيتعرف ''الشباب'' على منافسيه في دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية بعد عملية سحب القرعة المبرمجة يوم الجمعة 8 يناير بمقر الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم بالقاهرة.

أما ممثل الجزائر الثاني في المنافسة القارية، مولودية الجزائر، يلاقي حاليا مضيفه الصفاقسي التونسي.

وكانت المولودية قد فازت في لقاء الذهاب بنتيجة 2-0.