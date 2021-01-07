رفع العقوبة المسلطة على الحكم بيطام منذ 2014

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) رفع العقوبة المسلطة منذ سنة 2014 على مساعد الحكم السابق, الدولي محمود منير بيطام, الذي تم ايقافه بسبب تنديده لسلوكيات "غير رياضية" صادرة عن بعض مسؤولي كرة القدم , حسب البيان الذي نشرته الهيئة الفيدرالية على موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ''بعد محادثات ومناقشات مع الشخص المعني, وفي ظل غياب اي وثيقة تثبت إدانته من قبل الفاف ماعدا البيان الصحفي, فإن الفاف تعتبر العقوبة باطلة. في أعين الاتحادية, بيطام غير معاقب وغير موقف من الحركة الرياضية الوطنية''.

وقد سلطت العقوبة آنذاك على بيطام بعد قراره مغادرة أرضية الملعب خلال لقاء أهلي برج بوعريريج ووداد تلمسان من أجل التعبير عن سلوكيات ''غير رياضية'' لبعض مسؤولي كرة القدم.

وأضاف البيان: ''ومن أجل وضع حدا لكل التأويلات والمزايدات المتعلقة بهذه القضية, فإن الحكم المساعد السابق, الدولي محمود منير بيطام, استقبل يوم الأربعاء 6 جانفي من قبل الأمين العام للفاف, محمد سعد ومحامي الفاف يوسف حمودة ورئيس الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات بخصوص الإيقاف''.