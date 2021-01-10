بوقدوم في زيارة عمل إلى جنوب افريقيا ابتداء من هذا الاثنين

سيشرع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ابتداء من هذا الاثنين في زيارة عمل تدوم يومين إلى جنوب افريقيا، حسبما أشار إليه الأحد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح البيان أن السيد بوقدوم سيجري، خلال هذه الزيارة، "لقاءات مع نظيرته الجنوب افريقية، السيدة ناليدي باندور، كما سيُستقبل من قبل السلطات العليا لهذا البلد الصديق، بهدف اجراء تقييم معمق للتعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".

وستشكل هذه الزيارة أيضا فرصة "لتبادل الآراء والتحليلات في إطار تقاليد التشاور القائمة بين البلدين حول مختلف المسائل المتعلقة بالسلم والأمن في افريقيا والعالم.

كما ستسمح بتعزيز التنسيق حول المسائل الهامة المرتبطة بالمواضيع السياسية والأمنية داخل المنظمات الاقليمية والدولية".