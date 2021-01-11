نشرية جوية خاصة: تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر

من المرتقب تساقط الثلوج ابتداء من بعد ظهر هذا الاثنين على مرتفعات شمال الوطن التي يتجاوز علوها 900 متر، حسبما ورد في نشرية جوية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية الجوية الخاصة التي تشير إلى درجة "يقظة برتقالية"، في تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر والاغواط وسعيدة والبيض والجلفة وتيارت وتيسمسيلت، ابتداء من يوم الاثنين الساعة 15:00 حتى الثلاثاء الساعة 6:00، بسمك 5 سم إلى 15 سم.

وتتمثل الولايات الأخرى المعنية في تيزي وزو والبويرة وبجاية وبرج بوعريريج وجيجل وسطيف، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الساعة 18:00 الى غاية الثلاثاء على الساعة 9:00 ، وبسمك 5 سم إلى 10 سم ، حسبما اكد ذات المصدر.