وزارة الدفاع : وفاة 5 مواطنين وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة تقليدية الصنع بتبسة

14/01/2021 - 18:33

توفي اليوم الخميس خمسة (5) مواطنين وأصيب ثلاثة (03) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع، وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كانوا على متنها الضحايا بواد خنيق الروم ببلدية ثليجان، ولاية تبسة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وبهذه المناسبة الأليمة -يضيف البيان- "يتقدم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة لعائلات المرحومين وأقاربهم، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، ويدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتفادي التنقل في المسالك المشبوهة، والتي يعرفها سكان المنطقة".(

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