زطشي يشرع في محادثات مع رؤساء الاتحاديات الافريقية لانتخابات مجلس الفيفا

شرع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، خير الدين زطشي، اليوم الجمعة بياوندي في محادثات مع عدد من رؤساء الاتحاديات الافريقية بمناسبة تنظيم البطولة الافريقية للأمم 2020، المخصصة للاعبين المحليين بالكاميرون، من أجل الحصول على دعم لترشحه لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)،المقررة في شهر مارس المقبل بالرباط (المغرب)، حسب ما أوردته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي.

و اوضح نفس المصدر أن " الرجل الأول للفاف تحادث صباح اليوم الجمعة، مع نظيره الكاميروني مبومبو تشواه، قبل الاجتماع بعد الظهر مع رؤساء المناطق التابعة للكاف، و شخصيات أخرى في كرة القدم الافريقية".

وكان زطشي المرفوق بالأمين العام للهيئة الفيدرالية، محمد ساعد، وعضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، قد حل مساء أمس بالخميس بياوندي للترويج لملف ترشحه و ذلك على هامش البطولة الافريقية للأمم 2020، المخصصة للاعبين المحليين بالكاميرون (16 يناير- 7 فبراير).

و بالإضافة الي رئيس الفاف، ترشحت ثلاثة أسماء أخرى لنيل منصبين لعهدة تمتد أربع سنوات، من أجل خلافة التونسي طارق بوشماوي والمصري هاني أبوريدة، ويتعلق الأمر بالمغربي فوزي لقجع، وغوستافو ندونغ (غينيا الاستوائية) وأبو ريدة الذي يطمح للفوز بعهدة جديدة.

ويطمح زطشي (55 سنة)، من خلال هذا الترشح، لأن يكون ثاني شخصية رياضية جزائرية تنضم الى مجلس الفيفا بعد رئيس الفاف السابق، محمد روراوة، الذي انتخب عضوا للجنة التنفيذية للهيئة الدولية، خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية للكاف في فبراير 2011 بالخرطوم (السودان).

وستنظم انتخابات مجلس الفيفا على هامش الجمعية العامة الانتخابية للكاف، يوم 12 مارس المقبل بالرباط (المغرب).