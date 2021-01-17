الصحراء الغربية: بيان الجزائر وجنوب إفريقيا جاء في سياق مطالب الاتحاد الإفريقي

قال السفير الصحراوي في جنوب إفريقيا, محمد يسلم بيسط, إن البيان المشترك بين الجزائر وجنوب إفريقيا, جاء في نفس سياق ما طالب به الاتحاد الإفريقي, حول ضرورة توفر الشروط الأدنى, المتمثلة في التوصية 690 وتنظيم الاستفتاء, لحل نزاع الصحراء الغربية.

وأكد محمد يسلم بيسط في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية, اليوم الاحد, أن النزاع القائم في الصحراء الغربية, إنما هو نزاع من أجل تقرير المصير وتصفية الاستعمار, مواصلا "وهذا هو الموقف السياسي الذي يتبناه أغلبية المنتظم الدولي, ويتماشى مع الشرعية الدولية".

وأشار بيسط إلى أن "الهرولة والاستقواء المخزني بالكيان الصهيوني, سوف لن يكون له أي تأثير عملي واضح, ولن يغير أو يضيف شيئا إلى المعادلة".

وشدد المتحدث على " ضرورة الفهم بأن النظام المغربي عند غزوه للصحراء الغربية في 1975, فعلها بتأييد من إدارة فورد, وأن بناءه للأحزمة الدفاعية كان بدعم وتخطيط اسرائيلي", مفسرا ما قام به ترامب بـ" جعل الأشياء على المكشوف, وتحويلها من علاقات سرية إلى علنية, ومنه في الحقيقة خطوته هي فضح الخونة والمطبعين".

وتوقف السفير الصحراوي في جنوب إفريقيا عند قرار بعض الدول فتح قنصليات لها في الأراضي الصحراوية المحتلة, قائلا إن الأمر "لا يعدو أن يكون سلوكا استعراضيا, من دول لا تقيم أي اعتبار للشرعية الدولية, لأنه من بين شروط فتح قنصلية في القانون الدولي وجود جالية, أو مصالح اقتصادية".

المصدر : وأج