إجلاء الطلبة العالقين في المنطقة الدولية بمطار الدار البيضاء بالمغرب

تم هذا الثلاثاء، تخصيص رحلتين جويتين لإجلاء الطلبة العالقين في المنطقة الدولية بمطار الدار البيضاء بالمغرب، يومي 19و21 جانفي الجاري، وبذلك سيتمكن الطلبة الجزائريون الذين تنقلوا من كندا إلى المغرب، من العودة إلى أرض الوطن.

ووفق ما أكدته سفارة الجزائر بالرباط، اليوم الثلاثاء ، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستنظم رحلتي إجلاء لفائدة الجزائريين العالقين، وذلك انطلاقا من مطار الدارالبيضاء، ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، على أن يتم تنظيم رحلة أخرى يوم الخميس.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه بإمكان الجزائريين، العالقين في المغرب، اقتناء تذاكر السفر من مكتب الخطوط الجوية الجزائرية في الدارالبيضاء، أو على مستوى المطار يوم الرحلة.

واشترطت السفارة الجزائرية احترام الإجراءات الخاصة بمكافحة انتشار وباء كورونا، المتمثلة في تقديم اختبارات الكشف عن الفيروس سلبية، لا تقل مدة صلاحيتها عن 72 ساعة.

للإشارة فإن الخطوط الجوية الجزائرية قد سبق واعلنت في بيان لها عن اجلاء كل الجزائريين العالقين بالخارج وجاء في البيان: "تبلغ الخطوط الجوية الجزائرية انه سيتم الاحتفاظ ببرنامج رحلة الاجلاء وذلك الى غاية استقبال جميع الطلبات من المواطنين العالقين في الخارج المسجلين لدى القنصليات الجزائرية بالخارج".

وفي هذا الاطار، دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية المواطنين للاطلاع على موقع "rapt.airalgerie.dz" للتحقق من تسجيل اسمائهم في قوائم الإجلاء من خلال إدخال رقم جواز السفر.

كما ذكرت الشركة في بيانها انه سيتم تحديث هذه القوائم تدريجيا بعد معالجة الطلبات من طرف المصالح المختصة.

وحددت الشركة شروطا للمواطنين المعنيين من اجل اجلائهم وهي امتلاك تذكرة سفر الخطوط الجوية الجزائرية مؤكدة لرحلة الاجلاء العودة إلى الوطن، وحيازة شهادة نتائج تحليل PCR سلبية اجريت 72 ساعة قبل الرحلة و ملئ استمارة تعريف، وثيقة يتم تحميلها عبر الرابط التالي https//airAlgérie.dz .