صبري بوقدوم يتحادث مع نظرائه في الهند وسلطنة عمان وتونس

تواصل وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, هذا الاثنين, مع نظرائه في كل من الهند وسلطنة عمان وتونس, هاتفيا, أين تم طرح جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك, حسب ما أفادته تغريدات على الحساب الرسمي للوزير في "تويتر".

وتباحث صبري بوقدوم, مع نظيره الهندي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكاري قضايا تخص "العلاقات الثنائية" بين الجزائر والهند, و"التعاون الدولي من أجل مكافحة جائحة كورونا".

كما تواصل وزير الخارجية الجزائري مع نظيره من سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي, هاتفيا, حيث "شكلت المكاملة فرصة للتذكير بالعلاقات التاريخية بين البلدين, وتم تبادل الآراء حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهة أخرى, اطمأن صبري بوقدوم على الحالة الصحية لنظيره التونسي, عثمان الجرندي, متمنيا له "الشفاء العاجل والعودة السريعة لمواصلة مهامه النبيلة".