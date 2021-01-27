قائد الدرك الوطني يتفقد مدرسة أمن الطرقات و مركز التكوين و التكاثر السينوتقني

قام قائد الدرك الوطني، العميد نورالدين قواسمية، أمس الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة أمن الطرقات ومركز التكوين والتكاثر السينوتقني بباينام (الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه في الناحية العسكرية الأولى، "أجرى العميد نورالدين قواسمية قائد الدرك الوطني، يوم أمس الثلاثاء 26 يناير 2021، زيارة عمل وتفتيش إلى مدرسة أمن الطرقات بباينام بالجزائر العاصمة والتي تندرج في إطار العناية التي توليها قيادة الجيش الوطني الشعبي للتكوين الذي يعتبر الركيزة الأساسية لتأهيل إطارات أكفاء قادرين على تحمل المسؤوليات، خدمة للوطن والمواطن".

وبالمناسبة، "تفقد قائد الدرك الوطني مختلف الهياكل، أين قدمت له شروحات وافية حول مختلف التخصصات التي تتوفر عليها المؤسسة التكوينية، كما تابع بالمناسبة بعض التمارين التطبيقية" ، وفق البيان .

وإثر ذلك، انتقل قائد الدرك الوطني إلى مركز التكوين والتكاثر السينوتقني أين "وقف على مختلف التخصصات التي يوفرها هذا المركز وقدمت له شروحات عن سير عملية التكوين وترقية الثنائيات السينوتقنية، كما تابع عروضا تطبيقية من تنفيذ أفراد المركز"،

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية