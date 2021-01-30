الجـولة 11: وفـاق سطيف يواصـل التغريد منـفردا وأزمة أهل البـرج تزداد تـعقيــدا

يواصل فريق وفاق سطيف التغريد منفردا في ريادة الرابطة الأولى بفضل التعادل الإيجابي (1-1) الذي فرضه على ملاحقه المباشر شباب بلوزداد في إطار الجولة الحادية عشرة من الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم التي جرت وقائعها هذا السبت.

ومكن هذا التعادل الذي عاد به الوفق إلى الديار من تدعيم وضعيته في ريادة ترتيب الرابطة الأولى برصيد 24 نقطة بينما إكتف شباب بلوزداد بالمرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة.

بدوره يواصل فريق اولمبي المدية صنع الحدث، بعد تمكنه من تدعيم رصيده بثلاث نقاط مهمة بعد الفوز المحقق على حساب جمعية الشلف بنتيجة 2-1 سمحت له الظفر بالوصافة برصيد 20 نقطة.

وعلى عكس مولودية الجزائر التي تعثرت فوق أرضية ميدانها بعد أن فرض إتحاد بسكرة، عليها التعادل الإيجابي (1-1) ، حقق إتحاد العاصمة الأهم وفرض التعادل (1-1) على مضيفه اتحاد بلعباس، وهي النتيجة التي سمحت له بإحتلال المرتبة الخامسة برصيد 18 نقطة.

من جهته، تنفس فريق شباب قسنطينة الصعداء بفضل الفوز الذي حققه هذا السبت على حساب نجم مقرة بنتيجة 2-0، قد تكون بمثابة الإنطلاقة الحقيقة لأبناء مدينة "الجسور المعلقة" بعد بداية موسم كارثية أدت إلى إقالة المدرب عبد القادر عمراني.

وإنتهى اللقاء المحلي الذي نشطه فريقا سريع غليزان ووداد تلمسان بالتعادل السلبي (0-0) وهي نفس النتيجة التي إنتهت عليها أيضا مباراة نادي بارادو وجمعية عين مليلة.

وعلى عكس كل التوقعات حقق فريق النصرية بقيادة مدربه الجديد بلال دزيري الأهم وظفر بالنقاط الثلاث (1-2) خلال نزوله ضيفا على أهلي برج بوعريريج الذي لا يزال يتواجد في المنطقة الحمراء رفقة شبيبة سكيكدة التي سقطت بنتيجة 1-0، مجددا خلال السفرية التي قادتها إلى تيزي وزو لمواجهة الشبيبة المحلية.

من جهته رفض فريق مولودية وهران التفريط في الفوز، ورغم الصعوبات التي وجدها أمام ضيفه شبيبة الساورة إلا أنه حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2-1 حسنت من أوضاعه في سلم الترتيب.

النتائج:

أولمبي المدية - جمعية الشلف 2-1

شباب قسنطينة - نجم مقرة 2-0

نادي بارادو - جمعية عين مليلة 0-0

سريع غليزان - وداد تلمسان 0-0

شباب بلوزداد - وفاق سطيف 1-1

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 1-1

مولودية وهران - شبيبة الساورة 2-1

شبيبة القبائل - شبيبة سكيكدة 1-0

أهلي برج بوعريريج - نصر حسين داي 1-2

اتحاد بلعباس - اتحاد العاصمة 1-1