الجولة 32: شبيبة القبائل تحقق فوزا ثمينا أمام "السياسي" والنصرية تسحق أولمبي المدية بثلاثية

حقق فريق شبيبة القبائل فوزا ثمينا على حساب شباب قسنطينة (2-1)، بينما سحقت النصرية ضيفها أولمبي المدية بثلاثية دون رد، اليوم الأحد في ختام الجولة 32 من الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

وكان شباب قسنطينة خلال استضافته لشبيبة القبائل، السباق في فتح باب التسجيل بفضل اللاعب بحرالدين سوياد في الدقيقة 34 ضد مرماه، ليعدل محمد وليد بن شريفة النتيجة في الدقيقة 43، أما الإصابة الثانية أمضاها اللاعب زكريا بولحية في الدقيقة 68.

وقفز فريق "الكناري" يفضل هذا الإنتصار إلى المرتبة السابعة برصيد 49 نقطة، وبأربعة مواجهات مؤجلة، بينما تجمد رصيد شباب قسنطينة في النقطة 47 في المرتبة التاسعة.

من جهته، حقق فريق نصر حسين داي فوزا مهما 3-0 على أرضية ميدانه خلال استضافته لأولمبي المدية من إمضاء كل من مراد بن عياد في الدقيقتين 2 و58 ومحمد بوزيان في الدقيقة51.

وبفضل هذا الفوز ارتقت النصرية إلى المرتبة 15 التي تتقاسمها مع جمعية الشلف برصيد 36 نقطة، أما أولمبي المدية فاحتل المرتبة الثامنة برصيد 48 نقطة.

النتائج:

شباب قسنطينة - شبيبة القبائل 1-2

نصر حسين داي - أولمبي المدية 3-0