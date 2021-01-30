YouTube يختبر ميزة المقاطع على البث المباشر و VODs

يتيح موقع يوتوب YouTube بدءا من هذا السبت ميزة "القطع" - وهي القدرة على إنشاء مقاطع قصيرة من البث المباشر أو مقاطع الفيديو عند الطلب VODs ،- مع مجموعة صغيرة من المبدعين.

ويمكن أن يتراوح طول هذه المقاطع بين 05 و 60 ثانية وسيكون لها عنوان URL جديد مرتبط بها.

وسيتمكن المنشئون والمشاهدون من إنشاء مقاطع من خلال النقر على أيقونة المقطع ، على الرغم من أن الميزة تقتصر حاليًا على أجهزة سطح المكتب وأجهزة أندرويد Android.

إنها خطوة ذكية من YouTube ، لأن القصاصة هي أحد معايير صناعة البث المباشر. إذ أصبح متاحا مشاركة محتوى الفيديو المباشر بسهولة أكبر عبر مقطع فيديو قصير يمكن تمريره عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، بدلاً من مطالبة المشاهدين بالتصفح عبر دفق قد يستغرق ساعات.

ويمكن للمقطع الجيد الذي ينتشر بسرعة أن يجلب تدفقًا هائلاً من المشاهدين الجدد، وفي البث، حيث تشكل الرؤية جزءًا كبيرًا من تحقيق دخل مستدام، فهذا أمر جيد.

وتعد إضافة YouTube لهذه الميزة إشارة أخرى إلى أن عملاق الفيديو عبر الإنترنت يعتزم تعزيز عملية البث المباشر والإبحار بعيدا في هذا الفضاء.