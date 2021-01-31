انطلاق عملية التلقيح ضد كوفيد19 بالجزائر العاصمة هذا الأحد

تنطلق صبيحة هذا الأحد بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية محمد بوشنافة بالجزائر العاصمة عملية تلقيح الطاقم الطبي وفئة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ضد فيروس كورونا، وذلك استكمالا لحملة التلقيح التي بوشر فيها أمس السبت انطلاقا من ولاية البليدة ، في انتظار أن تشمل ولايات أخرى تدريجيا .

وأكد مدير المؤسسة الجوارية للصحة العمومية محمد بوشنافة بالينابيع، عبد الفتاح رضوان، أن انطلاق عملية التلقيح بالعيادة متعددة الخدمات ستكون شاملة ، وأن المؤسسة وفرت كل الامكانيات من أجل ضمان حسن سير العملية.

ولتفادي الاكتظاظ بالمؤسسة الاستشفائية، أوضحت رئيسة مصلحة الطب الوقائي للأمراض الوبائية، فتيحة تيفودة، أن التلقيح يخص كل الأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة والأشخاص الذين يعانون من الامراض المزمنة داعية المواطنين لعدم التخوف من اللقاح لأن هذا الاخير يعتبر الحل الوحيد لمجابهة كوفيد 19 .

كما أشارت إلى أنّ التلقيح يبقى أمر اختياري بالنسبة إلى المواطنين لكن التقيد واحترام تدابير الوقاية من انتشار الفيروس ضرورة حتمية .