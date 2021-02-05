نشرية خاصة: هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة على عدة ولايات من الوطن

05/02/2021 - 13:56

أشارت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الى هبوب رياح قوية تكون في شكل عواصف في بعض الأحيان على عدة ولايات من الوطن .

و حسب النشرية تتمثل الولايات الموضوعة في مستوى اليقظة برتقالي و المعنية بهبوب هذه الرياح في كل من تلمسان و عين تيموشنت و وهران و مستغانم و معسكر و غليزان و سيدي بلعباس و سعيدة و تيارت و تيسمسيلت و النعامة و البيض و الأغواط و الجلفة و بشار و غرداية و شمال أدرار.

و ستبلغ سرعة الرياح التي ستمتد الى غاية الساعة ال21 من نفس اليوم ما بين 60 الى 70 كلم في الساعة فيما يتبلغ سرعة العواصف أو تجاوز 80 كلم/الساعة في بعض الاحيان.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية

 

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