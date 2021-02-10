بوقدوم يؤكد لعبد الحميد دبيبة تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي

أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم , هذا الاربعاء, تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا, عبد الحميد دبيبة.

وذكر بوقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "سررت باتصال أخي عبد الحميد دبيبة رئيس الوزراء المنتخب لدولة ليبيا حيث أكدت استعدادنا للتعاون والعمل معا لتحقيق الامن والاستقرار في هذا البلد".

وشدد بوقدوم على "تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شؤونه الداخلية ".

وكان المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي, برعاية الامم المتحدة, صوتوا يوم الجمعة الماضي, في عمليات الاقتراع والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة, لصالح عبد الحميد دبيبة رئيسا لحكومة انتقالية تتولى مهمة التحضير للانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.