تدمير مخبأ للإرهابيين وحجز أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج خلال أسبوع

دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسكيكدة مخبأ (1) للإرهابيين وقنبلة (1) تقليدية الصنع في حين تم حجز أزيد من 19 قنطارا من الكيف المعالج وتوقيف 16 تاجر مخدرات خلال الفترة من 3 الى 9 فبراير الجاري , حسب بيان أصدرته الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 09 فيفري 2021, عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة".

وفي إطار مكافحة الإرهاب --يضيف ذات المصدر-- "كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة وسكيكدة مخبأ (1) للإرهابيين وقنبلة (1) تقليدية الصنع, في حين تم ضبط بندقية (1) تكرارية بالمدية".

وفي مجال محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات بالجزائر, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن --كما تم التأكيد عليه-- (16) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية, كميات كبيرة من الكيف المعالج تقدر ب(19) قنطار و(50) كيلوغرام حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

في هذا الصدد, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (11) تاجر مخدرات وضبطت (17) قنطارا و(11) كيلوغراما من الكيف المعالج و(5124) قرص مهلوس و(50,5) غرام من الكوكايين, فيما تم توقيف (5) تجار مخدرات وحجز (239) كيلوغراما من الكيف المعالج و(73653) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من "تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت من جهة اخرى (75) شخصا وحجزت (19) مركبة و(153) مولدا كهربائيا و(92) مطرقة ضغط و(10) أطنان من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب", بالإضافة إلى "(66) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب", بينما تم "توقيف (16) شخصا آخر وحجز (14) بندقية صيد ومسدس (01) آلي و(44) أنبوبة مسيلة للدموع و(193810) وحدة من مختلف المشروبات و(4820) وحدة من مادة التبغ, خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من خنشلة وقسنطينة وعنابة وسطيف وغرداية وبسكرة وتيارت وسعيدة".

وأفاد البيان كذلك بانه تم "إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ(30987) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وأدرار وبرج باجي مختار".

وفي سياق آخر, "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ(110) شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والشلف وعنابة وبجاية والطارف, فيما تم توقيف (169) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتلمسان والنعامة وإليزي".