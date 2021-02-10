الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي

10/02/2021 - 21:18

نفذت وحدات من الجيش الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول الجدران الرملي ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية نهار اليوم الاربعاء.

و جاء في البيان العسكري رقم 91 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية أنه "خلال نهارِ اليوم قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي في خمسة مناطق.

و أضاف البيان ان "المناطق الخمسة استهدفت بالقصف العنيف وهي منطقتي أرارة الفرسيك بقطاع المحبس و أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد"، بالإضافة الى "منطقتي أم أدن بقطاع البكاري و أليبات العكاية بقطاع البكاري و اخيرا منطقة أرارة لحديد بقطاع الفرسية".

"وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب البيان.

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العالم, افريقيا

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