الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة ضد مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي

نفذت وحدات من الجيش الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت من خلالها مواقع تخندق جيش الاحتلال المغربي الذي يتعرض للقصف المتواصل على طول الجدران الرملي ، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية نهار اليوم الاربعاء.

و جاء في البيان العسكري رقم 91 وفقا لوكالة الانباء الصحراوية أنه "خلال نهارِ اليوم قصفت مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي مواقع قوات الاحتلال المغربي في خمسة مناطق.

و أضاف البيان ان "المناطق الخمسة استهدفت بالقصف العنيف وهي منطقتي أرارة الفرسيك بقطاع المحبس و أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد"، بالإضافة الى "منطقتي أم أدن بقطاع البكاري و أليبات العكاية بقطاع البكاري و اخيرا منطقة أرارة لحديد بقطاع الفرسية".

"وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر معتبرة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار"، حسب البيان.