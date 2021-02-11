مجلس مساهمات الدولة يدرس قريبا ملف وضع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني

صرح وزير الصناعة، فرحات آيت علي اليوم الخميس بالجزائر أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس قريبا ملف وضع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.

و خلال جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، صرح الوزير أن الملف "يوجد على طاولة مجلس المساهمات الدولة" الذي يدخل التعديلات الأخيرة على هذا الملف، قائلا "يبقى فقط التوقيع".

وأوضح يقول "سيستفيد الطرفان" من هذا المسعى وحتى الاقتصاد الوطني، مشيرا أن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ستستفيد من مخطط أعباء ومخطط استراتيجي كما سيتم ادماجها في المخطط الصناعي المدني و العسكري في آن واحد.

ومن جهتها، لن تكون وزارة الدفاع الوطني ملزمة برصد استثمارات ضخمة حيث ستستفيد من التجهيزات والعتاد المتوفر على مستوى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي خصصت لها الدولة استثمارا بقيمة 100 مليار دج، حسب الوزير.