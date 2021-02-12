وفاة عازف البيانو و مؤلف موسيقى الجاز الأمريكي تشيك كوريا

توفي عازف البيانو و مؤلف موسيقى الجاز الأمريكي الشهير تشيك كوريا، و الفائز بجائزة غرامي 23 مرة،بسبب نوع نادر من السرطان عن عمر 79 عاما.

وفي بيان نشر هذا الخميس على "فيسبوك"، ذكر فريق كوريا أن مرضه اكتشف مؤخرا، وتوفي يوم التاسع من فيفري الحالي. وضمّن الفريق في بيانه رسالة تركها كوريا قال فيها "أريد أن أشكر كل أولئك الذين طوال رحلتي ساعدوا في إبقاء نيران الموسيقى مشتعلة".

وأضاف في رسالته "آمل من أولئك الذين لديهم فكرة للعزف، أو الكتابة، أو الأداء أو غير ذلك، أن يفعلوا ذلك. إذا لم يكن من أجلك، فمن أجل الآخرين. لا يقتصر الأمر على أن العالم يحتاج إلى المزيد من الفنانين، لكن فيه أيضاً الكثير من المرح".

و كوريا خلال مسيرته المهنية التي امتدت لأكثر من نصف قرن، أثبت نفسه بوصفه ثورياً، إذ قام بتجربة الروك والأصوات الإلكترونية لإثراء هذا النوع الموسيقي في العصر الحديث.

ولد كوريا لعائلة من الأميركيين الإيطاليين في تشيلسي، ماساتشوستس، في 12 جوان عام 1941، وتعرّف إلى البيانو في سن مبكرة، على يد والده عازف الجاز.

في أوائل الستينيات من القرن الماضي، عمل مع عظماء الجاز، من بينهم ستان جيتز (1927- 1991) وهيربي مان (1930- 2003)، ثم حلّ محل هيربي هانكوك في فرقة مايلز ديفيس، وهي أيقونة أثرت كوريا في فترة عمله الإلكترونية التي شملت كلاسيكيات مثل Bitches Brew.

عام 1971 شارك في تأسيس فرقته الأكثر شهرة، "العودة إلى الأبد" Return to Forever التي تمزج بين الأجهزة الصوتية والإلكترونية.

كان كوريا رائداً في عروض البيانو المنفردة، وناشطاً في الجولات الموسيقية حتى أوقف وباء كورونا الحفلات الموسيقية الحية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية