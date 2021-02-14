﻿ بوقدوم يبحث هاتفيا مع يان كوبيش ‏سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ‏

تحادث وزير الشؤون الخارجية السيد صبري بوقدومفي مكالمة هاتفية هذا الأحد مع يان كوبيش الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا حول المسار السياسي الاممي لحل الازمة الليبية.

وأوضح السيد بوقدوم في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر", أن "‏سبل الدفع بالمسار السياسي الأممي لحل الأزمة الليبية ودور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية, شكلت المحاور الأساسية للمكالمة الهاتفية التي تلقيتها اليوم من السيد يان كوبيشن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا".