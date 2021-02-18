هاشيموتو تتولى رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 خلفا لموري

عينت وزيرة الأولمبياد في اليابان, سيكو هاشيموتو هذا الخميس رئيسة للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو-2020 خلفا ليوشيرو موري الذي استقال من ذات المنصب الاسبوع الماضي, حسب الصحافة المحلية.

وخلفت اليابانية سيكو هاشيموتو, موري الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعد تصريحات "مسيئة للنساء" والتي أثارت ضجة على المستوى الدولي.

وكانت هاشيموتو, التي شاركت في سبع دورات أولمبية بين عامي 1984 و 1996, وزيرة الأولمبياد في اليابان حتى استقالتها اليوم لتولي المنصب الجديد.

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الأولمبية سنة 2020, لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا, لتقام في الفترة من 23 جويلية لغاية 8 أوت 2021.