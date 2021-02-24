نفط: برنت يتراجع دون 65 دولارا

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية, هذا الأربعاء, بعد الإعلان عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأميركية ليبلغ خام برنت 18ر64 دولار.

وتراجع خام برنت إلى ما دون 65 دولارا للبرميل بنسبة 5ر0 بالمائة. وهبط الخام الأميركية بنسبة 79ر0 بالمائة إلى 18ر61 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء (بيانات تقديرية) أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تقليص شركات التكرير النشاط بسبب موجة من البرد القارس ضربت منطقة ساحل الخليج الأميركي.