حوادث مرور: وفاة 5 أشخاص وجرح 20 خلال الـ 48 ساعة

توفي خمسة أشخاص وجرح عشرون آخرون, إثر وقوع 13 حادث مرور عبر عدد من ولايات الوطن خلال الـ 48 ساعة الماضية, حسب حصيلة أوردتها قيادة الدرك الوطني الخميس.

وأوضحت الحصيلة أن وحدات الدرك الوطني عاينت يوم الأربعاء 13 حادث مرور, ما تسبب في وفاة 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين, وذلك عبر 12 ولاية هي أدرار, بجاية, بسكرة, بشار, البليدة, تلمسان, الجزائر العاصمة, سيدي بلعباس, قالمة, مستغانم, سوق أهراس وغليزان.

وفي إطار مكافحة جرائم الغش والتهريب, سجلت وحدات الدرك الوطني حجز 2.772 قارورة من المشروبات الكحولية و 15.563 كيسا من التبغ (الشمة) و7 قناطير من نفس المادة.

وحسب نفس المصدر, تم حجز 94.000 وحدة من أوراق اللف (ماصة) و 13.300 علبة سجائر من مختلف العلامات, إضافة إلى 18 جهاز راديو إرسال و استقبال من مختلف العلامات.

وتم كذلك حجز وسيلتي نقل مع توقيف ثمانية أشخاص عبر أربعة ولايات من الوطن وهي الشلف والجزائر العاصمة وسطيف وغرداية.

و فيما تعلق بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية تمكنت وحدات الدرك الوطني بكل من أدرار وسكيكدة وغليزان يوم أمس الأربعاء من حجز 20.040 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع, مع توقيف 05 أشخاص وحجز وسيلتي (2) نقل.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية, أوقفت ذات المصالح بكل من تمنراست وغليزان 131 أجنبيا من جنسيات مختلفة, كما تم توقيف مواطنين اثنين (2) سهلا مهمة إقامتهم في الجزائر بطريقة غير شرعية, مع حجز وسيلة نقل, يضيف البيان.