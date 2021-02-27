الجيش الصحراوي يواصل استهداف معاقل جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي "هجمات جديدة إستهدفت معاقل و تخندقات جيش الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي جدار العار"، حسب البيان العسكري رقم 108 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت.

ونقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن بيان وزارة الدفاع أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت أمس الجمعة قصفا عنيفا استهدف مواقع جنود الإحتلال في منطقة أرارة لحديد بقطاع الفرسية، وفدرة التمات بقطاع حوزة، ومنطقة لمسامير بقطاع أتويزي".

وذكر البيان أن " وحدات من الجيش الصحراوي نفذت قصفا عنيفا اليوم السبت ضد مواقع العدو في منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة، ومنطقة العرية بقطاع تويزي"، مشيرا إلى القصف أسفر عن تدمير سيارة وتعطيل جرافة وحرق خيمة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال المغربي.

وأضاف البيان، أن "القصف المركز لوحدات الجيش الصحراوي استهدف أيضا نقاط تمركز قوات العدو في منطقة ?صبة الشهداء بقطاع أتويزكي، ومنطقة لمسامير بقطاع أتويزي، وفي منطقة أرارة لحديد بقطاع الفرسية"، مشيرا إلى مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة، ومنطقة فدرة العش بقطاع حوزة.

ويؤكد بيان وزارة الدفاع الصحراوية أن هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي تتوالى مستهدفة حفر وجحور جنود الاحتلال المغربي الذين تكبدوا خسائرَ جسيمةذ في الأرواح والمعدات.

