والي سوق أهراس للإذاعة: التكفل بمناطق الظل من بين أولوياتنا

أكد والي ولاية سوق أهراس الوناس بوزقزة أن التكفل بانشغالات المواطنين وبكل المشاريع المتعلقة بمناطق الظل، خاصة تلك المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن من بين أولوياته.

وأوضح بوزقزة في تصريح للقناة الأولى هذا الأحد، أن التكفل بانشغالات المواطنين وتطبيق البرامج التنموية، خاصة بمناطق الظل يعد من بين التعليمات التي يؤكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كل خرجاته وهي ما تصبوا إليه ولاية سوق أهراس التي تعتبر من بين الولايات التي تعمل على تنفيذ المشاريع وإحصاء العائلات المعوزة.

وفي هذا الإطار كشف بوزقزة أنه "تم إحصاء حوالي 251 منطقة ظل استفادت من 507 مشرع تنموي، من أجل تحسين ظروف معيشة المواطن" ليضيف أن"التقييمات الأولية تؤكد أن هناك تطور إيجابي فيما يخص التكفل بانشغالات المواطنين".

كما أوضح بوزقزة أن "تحسن الأوضاع شجعت المواطنين على عدم مغادرة مناطقهم، وأن هناك العديد من الأسر أصبحت منتجة وتساهم في الاقتصاد الوطني".