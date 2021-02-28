كأس الرابطة: إعفاء شباب بلوزداد ومولودية الجزائر وفاق سطيف وشبيبة القبائل من الدور التمهيدي

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إعفاء الأندية الأربعة المشاركة في مختلف المنافسات الإفريقية من الدور التمهيدي لكأس الرابطة المحترفة التي تنطلق فعالياتها نهاية مرحلة ذهاب البطولة، حسب ما أعلنت عنه هذا الأحد الهيئة الفدرالية.

وذكرت الاتحادية في بيان لها أن "الأندية الأربعة المشاركة في مختلف المنافسات الإفريقية وصاحبة المراتب الأولى في ترتيب البطولة لموسم 2019-2020 وهي شباب بلوزداد، مولودية الجزائر، وفاق سطيف وشبيبة القبائل، ستكون معفاة من الدور التمهيدي لكأس الرابطة المحترفة خاصة في ظل تزايد عدد لقاءاتها المتأخرة".

وخلال الاجتماع العادي للمكتب الفيدرالي المنعقد هذا الأحد بمقر الهيئة الاتحادية بالجزائر، برئاسة خير الدين زطشي، قدم رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عرضا حول نظام كأس الرابطة حيث تم اقتراح صيغتين، وافق من خلالها الأعضاء الحاضرين على الصيغة المتمثلة في مشاركة 20 ناديا محترفا في هذه المنافسة التي تنطلق في نهاية مرحلة الذهاب وبعد فترة الانتقالات الشتوية التي تنتهي في تاريخ 11 افريل المقبل.

وسيتم إجراء القرعة لتحديد ثمانية أندية من بين ال16 المتبقية للعب الدور التمهيدي الذي تتأهل منه أربعة فرق.

الفرق الاربعة المتأهلة تضاف لها الفرق الاربعة المعفاة إلى جانب الفرق الثمانية المتبقية لإجراء الدور ثمن النهائي، بعد سحب القرعة، حسب بيان الفاف.

وستجرى الادوار الاخرى بصفة كلاسيكية (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي، أي بمعدل 4 إلى 5 مقابلات للفريق الواحد).

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قررت خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الاخير بتاريخ 26 جانفي إلغاء نسخة كأس الجزائر لسنة 2021 ليتم استبدالها بكأس الرابطة المحترفة بسبب الظرف الصحي المتعلق بوباء كورونا. يذكر أن شباب بلوزداد كان قد فاز بآخر كأس للرابطة في سنة 2000.